В Москве сгорел магазин фейерверков

В московском поселении Щербинка в ночь на 20 апреля произошел сильный пожар. Огонь возник в магазине фейерверков.
Пламя мгновенно охватило здание. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания, передает телеканал "360". Видео публикует Life.ru.
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