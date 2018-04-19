Стена жилого дома обрушилась после хлопка дверью

У жилого дома на улице Серова в городе Губаха Пермского края обвалилась стена, передает URA.Ru. "Только хлопнула подъездная дверь и сзади меня обрушилась стена дома", – рассказал очевидец. В Сети появились фотографии с места произошедшего. На снимках видно, что от стены отвалились куски штукатурки, обнажив кладку строения. "Дом в ужасном состоянии. А в нем люди живут с детьми", – отметил свидетель обрушения.
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