Приютившей 11 иностранцев россиянке грозит колония

В городе Зеленоградске Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в том, что она фиктивно поставила на учет 11 иностранных граждан, передает FlashNord.

В полиции выяснили, что выходцы из Средней Азии в этой квартире никогда не жили и не появлялись. Гостеприимной хозяйке грозит до трех лет лишения свободы.