Пьяный посетитель изрубил катаной магазин в Петербурге

Утром 18 апреля в продуктовый магазин в центре Санкт-Петербурга зашел нетрезвый 41-летний мужчина, передает Flashnord. Он попросил продать ему саке. Узнав, что в ассортимент заведения не входит этот вид алкоголя, он решил ограничиться бутылочкой пива. Получив отказ он вышел из магазина и вернулся уже с катаной. Японским мечом посетитель начал громить прилавки. Мужчину задержала полиция. Владельцы магазина подсчитывают ущерб.