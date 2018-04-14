Под Москвой поймали разыскиваемого во Франции уроженца Грузии

Российские правоохранители задержали 48-летнего уроженца Грузии в съемной квартире в подмосковном Реутове, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Французская полиция объявила его в международный розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств. В соответствии с международным правом задержанный будет передан французским правоохранительным органам.
Она сменила фамилию
Актриса полностью ушла из кино в 1990-х годах
Певица выдвигает высокие требования к кандидату на свое сердце
Десятилетняя фигуристка ударилась головой об лед