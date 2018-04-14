Под Москвой поймали разыскиваемого во Франции уроженца Грузии

Трамп ударил по Сирии. Online Обвал рубля Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Суббота 14 апреля
Лента новостей
17:55
Лавров назвал настоящий яд для Скрипалей
17:09
Участница шоу Первого канала получила травму на съемках
15:48
В московском метро произошел крупный сбой
15:44
Удивившие мир актрисы с нестандартной внешностью
15:15
Срочно нужен мужчина: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
14:53
Маленький ангел: Водонаева показала снимок с новорожденным
14:26
Проигравший Трамп с позором ушел из Сирии
14:09
Красотка из "Дикого ангела" попала в больницу с истощением
13:48
Что стало со звездой фильма "Гостья из будущего"
13:27
Известный певец перенес инфаркт
13:11
Дочь отказалась от Панина после переезда в США
12:43
Володин: США вовлекают мир в войну
12:35
Второй раз на те же грабли: Разведенная звезда "Дома-2" готовится к свадьбе
12:09
"Он преступник": напавшего на Сирию Трампа сравнили с Гитлером
11:52
Изменившаяся до неузнаваемости Догилева напугала страшной болезнью
11:23
68-летняя Пугачева довела до экстаза молодого блогера
10:54
Путин сделал официальное заявление после атаки Запада на Сирию
10:29
Мерзликин поддержал угодившего в гей-скандал Козловского
09:52
Умные ракеты хвастуна Трампа сбила советская техника
08:55
Перехват ракет Запада в Сирии попал на видео
08:47
Мэй нелепо оправдалась за атаку Дамаска
08:20
Трамп загнал себя в угол глупым ударом по Сирии
08:03
Мирные сирийцы пострадали от ракетных ударов Запада
07:52
Трамп ударил по Сирии. Online
07:14
Ракеты сыпались на головы спящих сирийцев в течение часа
06:33
Запад вероломно напал на Сирию
22:17
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
22:09
Есть ли жизнь без Telegram
21:52
Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
21:40
Красавица Навка заработала в разы больше мужа
21:26
Завравшиеся в деле Скрипаля британцы договорились до нелепостей
21:22
Депутаты не скупятся на благотворительность
21:15
Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
21:03
Хам Порошенко решился "тыкать" Путину
21:00
Есть только один способ спасти рыжего "Иванушку"
20:43
В Мюнхене схватили пожилую россиянку на инвалидной коляске
20:38
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
20:28
Спасение пассажира московского метро попало на видео
20:12
Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста
20:06
Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева
19:52
Собянин взял домой питомца из приюта для собак
19:06
Волочкова показала грудь униженному Кизякову
18:59
Раскрыт коварный план США в Сирии
18:10
США получат по заслугам за антироссийские санкции
18:04
Россиян тошнит от лобызаний Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
18:00
США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций
17:56
Известный актер разбился в жуткой аварии
17:43
В Италии откопали могилу древнего киборга
17:29
Агрессивный Трамп загнал США в тупик
17:02
Одолеваемый болезнями Корчевников внезапно пропал
16:57
В "ЕР" начались дебаты участников внутрипартийных праймериз
16:52
Бузова пережила жестокое унижение
16:49
Американские лекарства останутся в российских аптеках
16:38
Совет на выходные
16:28
Викторию Лопыреву вывели на чистую воду
16:20
В могиле погибшего на перевале Дятлова нашли неизвестное тело
16:12
Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя
16:10
Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
16:08
Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко
16:04
Отбой тревоги: россиянам пообещали вдоволь алкоголя
15:42
"Аэрофлот" опроверг информацию об отмене полетов в США
15:40
Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа (видео)
15:18
Трамп взял за горло нечистого на руку Порошенко
15:13
Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала
14:58
Инфекция Табакова убивает Миткову
14:53
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
14:43
Народ взвыл от "ребенка" Дианы Шурыгиной
14:27
Хабенский и Малахов вдохновят на новые свершения
14:16
Как Россия ответит на хамское поведение США
14:14
Тарасова – рыдающему Ягудину: Мы оказались в тяжелой ситуации
14:11
В России могут запретить iPhone
13:57
Лавров врезал воинствующему Трампу
13:54
Убитая горем Поплавская сделала важное заявление
13:50
Сильно похудевшая Чехова восхитила поклонников
13:43
Создатель "Новичка" объяснил внезапное выздоровление Скрипалей
13:33
Названа безопасная доза алкоголя
13:25
Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме
12:57
Карибское гражданство: Сент-Китс и Невис открыл новый фонд со сниженным взносом
12:50
Где талия: у Барановской заподозрили беременность
12:50
Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой
12:38
Главные скидки апреля в интернет-магазинах
12:37
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
12:36
Раскрыта неожиданная причина ранней смерти
12:30
Главные события Москвы с 13 по 19 апреля
12:27
Самодур Трамп влюблен в Путина
12:24
Биткоин резко подскочил в цене
12:19
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
11:58
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
11:47
К чему снится платье
11:45
У Стриженовой родился сын
11:34
В России заблокировали Telegram
11:20
Такшина о воссоединении с Антипенко: Мы снова семья
10:52
Водяновой сообщили о смерти особенной сестры
10:42
Ее держат насильно: сестра откровенно о пленнице Скрипаль
10:38
Доход от криптовалют обложат налогом
10:08
Московская кредитная организация лишилась лицензии
10:02
Ведущую Первого канала пристыдили за "голое" фото в поле
09:53
Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи
09:47
В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада
09:33
Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Волочкова показала грудь униженному Кизякову
Убитая горем Поплавская сделала важное заявление
Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста
Регионы

Под Москвой поймали разыскиваемого во Франции уроженца Грузии

прочитано 224 раза

Российские правоохранители задержали 48-летнего уроженца Грузии в съемной квартире в подмосковном Реутове, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Французская полиция объявила его в международный розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств. В соответствии с международным правом задержанный будет передан французским правоохранительным органам.

14 апреля 2018, 17:49

комментарии

Политика

Путин сделал официальное заявление после атаки Запада на Сирию
Проигравший Трамп с позором ушел из Сирии
Володин: США вовлекают мир в войну
"Он преступник": напавшего на Сирию Трампа сравнили с Гитлером

Шоу-бизнес

Вдову актера Петренко без сознания увезли в больницу
Участница шоу Первого канала получила травму на съемках
Срочно нужен мужчина: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
Что стало со звездой фильма "Гостья из будущего"

Проишествия

Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Дочь отказалась от Панина после переезда в США

Она сменила фамилию
Шоу-бизнес

Что стало со звездой фильма "Гостья из будущего"

Актриса полностью ушла из кино в 1990-х годах
Шоу-бизнес

Срочно нужен мужчина: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем

Певица выдвигает высокие требования к кандидату на свое сердце
Шоу-бизнес

Участница шоу Первого канала получила травму на съемках

Десятилетняя фигуристка ударилась головой об лед

Гороскоп

Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
Есть только один способ спасти рыжего "Иванушку"
Совет на выходные
Самодур Трамп влюблен в Путина

Фоторепортажи

Удивившие мир актрисы с нестандартной внешностью
Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru