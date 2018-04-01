Под Петербургом произошел крупный пожар

В Ленинградской области вспыхнул склад деревообрабатывающего завода. Сотрудники МЧС в течение нескольких часов пытаются справиться с огнем, но пока локализовать пожар не удалось.
Площадь горения достигла двух тысяч квадратных метров. "В 11:05 пожару присвоен третий уровень сложности. К месту направлены дополнительные силы и руководство Главного управления", – сообщили в региональном управлении МЧС. Угрозы населению нет, добавили спасатели. Видео публикует РЕН ТВ.
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