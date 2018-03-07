В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина

В преддверии 8 марта президент России Владимир Путин встретился с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. Во время беседы одна бизнес-леди допустила ошибку, вызвавшую у российского лидера желание пошутить.

Россиянка поблагодарила главу государства за то, что он обращает внимание на женский бизнес. "На недавнем совещании министр Шувалов сказал, что он вообще не понимает, что такое женское предпринимательство, но теперь увидел..." — сказала она, неправильно назвав должность чиновника. "Шувалова понизили", – рассмеялся Путин. "Он вообще-то первый вице-премьер, но министр тоже хорошо", – приводит слова президента Life.ru.

Отметим, Игорь Шувалов с 12 мая 2008 года занимает пост первого заместителя председателя Правительства России. Также он является действительным государственным советником первого класса.