Под Псковом при пожаре погибли двое маленьких детей

В доме в деревне Песчивка Опочецкого района Псковской области произошел пожар. При тушении спасатели обнаружили тела детей в возрасте двух и четырех лет, передает FlashNord. Сообщается, что взрослые оставили их без присмотра.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной печи.