В ДТП с автобусами под Москвой погибли люди

На 35-м километре трассы М-4 в Подмосковье произошло ДТП с двумя междугородними автобусами, передает телеканал "360". Транспорт следовал в попутном направлении из Москвы.

В какой-то момент оба водителя не справились с управлением. Один из автобусов упал в кювет и опрокинулся на бок, другой столкнулся с дорожным отбойником. По предварительным данным, погибли два человека.