Пенсионер на снегоходе протаранил ограду и умер

Вечером 27 марта на 23-м километре автомобильной дороги Псеево – Крынды в Удмуртии снегоход, за рулем которого находился 71-летний мужчина, врезался в барьерное заграждение, передает Udm-info.ru. В результате транспортное средство перевернулось. Водитель скончался на месте. Его 58-летний пассажир получил травмы.
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