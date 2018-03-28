Омский школьник отравился алкоголем и лег на снег

Поздним вечером 26 марта бригада скорой помощи доставила в больницу 12-летнего школьника, у которого позже было диагностировано отравление алкоголем, передает "Город55". Удалось выяснить, что ребенок в компании трех друзей отмечал день рождения одного из них. Школьники распивали алкогольные коктейли. В какой-то момент мальчику стало плохо, и он лег на снег. Его товарищи рассказали о произошедшем родителям захворавшего, а те обратились в скорую помощь.

Отмечается, что все дети из благополучных семей, которые не состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел. Теперь же инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении родителей правонарушителей административные протоколы.