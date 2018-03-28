В казанском ТЦ заперли двери во время эвакуации

Сразу в нескольких торговых центрах Казани по инициативе руководства точек были проведены учебные эвакуации. Однако не везде все прошло гладко. Так, одна из посетительниц ТЦ "Парк Хаус" рассказала, что во время учений эвакуационный выход был закрыт на ключ, а охранников на месте не было, передает Inkazan.ru.
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