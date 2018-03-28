Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом пострадал ребенок

Днем 27 марта на трассе Ростов – Азов в Ростовской области легковой автомобиль Hyundai Elantra протаранил микроавтобус Ford Transit, следовавший в попутном направлении, передает RostovGazeta. После аварии в больницу были доставлены два пассажира Ford. Позже за помощью обратилась женщина с годовалым ребенком, также находившаяся в момент столкновения в микроавтобусе. По факту произошедшего проводится проверка.
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