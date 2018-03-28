В Санкт-Петербурге горит автоцентр

Днем 28 марта в дилерском автоцентре "Hyundai Рольф Лахта" на улице Савушкина в Санкт-Петербурге произошел пожар, передает портал mr7.ru. На месте работают экстренные службы города. Информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что возгорание началось в кузовном цехе автоцентра. Люди были выведены из здания, проводится эвакуация автомобилей.
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