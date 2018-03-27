Пострадавшая в ДТП отсудила у водителя 70 тысяч

В Башкирии пострадавшая в ДТП женщина отсудила 70 тысяч рублей у водителя. Как пишет ToDay News Ufa, башкирка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Она указала, что в ноябре 2017 года мужчина, управляя автомобилем, совершил на нее наезд.

В результате аварии женщина получила травмы средней степени тяжести, а также перенесла физические, душевные и нравственные страдания. Пострадавшая требовала 500 тысяч рублей. Однако в суде водитель пояснил, что женщина сама является виновником ДТП, поскольку переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате пешехода привлекли к административной ответственности. Районный суд частично удовлетворил требование пострадавшей, в ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей.