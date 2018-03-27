Россиянин обиделся на полицейских и выдумал избиение

Житель Уфы обвинил полицейских в избиении. Как пишет ToDay News Ufa, мужчина сообщил врачам о нанесении ему телесных повреждений.
В ходе проверки было установлено, что уфимец был задержан сотрудниками ППС в состоянии алкогольного опьянения и привлечен к административной ответственности. Обидевшись, мужчина оклеветал стражей порядка, а позже суд оштрафовал его за дачу ложных сведений.
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