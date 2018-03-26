В Алтайском крае перевернулся автобус с пассажирами

На трассе в Алтайском крае перевернулся пассажирский автобус, следовавший из города Белокуриха в Новокузнецк, передает "Интерфакс". Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет. В момент ДТП в автобусе находились 36 пассажиров. Прибывшие на место медики осмотрели девять человек с жалобами на боли и ушибы. Госпитализация потребовалась одному.
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