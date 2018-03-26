Пятеро пропавших при пожаре в "Зимней вишне" найдены живыми

Трое детей, девушка и молодой человек из списка пропавших без вести во время страшного пожара в Кемерово найдены живыми и здоровыми. Их не было на месте трагедии, сообщили в областном управлении МВД.

По последним данным, в результате происшествия погибли 53 человека. Поисково-спасательная операция в обрушившемся торговом центре "Зимняя вишня" продолжается.