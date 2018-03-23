Трехлетний малыш сломал палец стоматологу

В Приморском крае во время приема у стоматолога трехлетний ребенок сломал женщине-медику палец. Мать привела мальчика в поликлинику, чтобы ему удалили больной зуб, передает "360". Когда врач вставляла роторасширитель, малыш крепко сжал челюсти. В итоге ребенок прокусил и сломал палец стоматологу. Доктору понадобилась помощь коллег, ей наложили гипс.
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