Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
"22 марта 2018 года ушел из жизни легенда русского шансона Андрей Константинович Климнюк. Ему было всего 53 года. Светлая память. Помним, любим, скорбим", – сообщает официальный аккаунт артиста.
Достоверность данных подтвердил друг и коллега певца Сергей Клушин. "Информация о похоронах будет позже", – добавил он. Причины смерти Климнюка не разглашаются.
Шансонье родился 27 сентября 1964 года в городе Минусинске Красноярского края. Позже с семьей перебрался в Новосибирск. В 1986-1989 годах проходил военную службу в Афганистане, был награжден медалями "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа" и "За отвагу", а также орденом Красной Звезды.
Поклонникам русского шансона Климнюк известен как автор, затрагивавший в своем творчестве тюремную и военную тематику. Всего в его дискографии более 30 альбомов. Последняя пластинка вышла в январе 2018 года. Одна из самых известных композиций Климнюка – "Апрель" из дебютного альбома "Волюшка", вышедшего в 1999-м.
Летом 2015 года в издательстве "Эксмо" вышла книга Андрея Климнюка "Мой Афган. Записки окопного офицера". Через два года ООО "К-2" перевыпустило ее под названием "Мой Афган. Записки окопного офицера. Издание новое, дополненное".
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