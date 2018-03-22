Под Москвой мужчина упал с 13 этажа в шахту лифта

В подмосковном Подольске в шахте лифта многоэтажки найдено тело мужчины. По данным следователей, погибший являлся работником организации по обслуживанию лифтов и проводил ремонт. В процессе он упал в шахту лифта с 13 этажа, передает НСН.
На месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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