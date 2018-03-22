На Ямале двух детей завалило снегом с крыши

Двое 11-летних детей выходили из здания музыкальной школы в селе Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, когда с крыши на них упал пласт снега, сообщает Ura.ru. Пострадавшим вызвали скорую помощь, которая доставила их в больницу.
У школьников диагностировали сотрясение мозга. Следствие проводит проверку случившегося.
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