На Ямале двух детей завалило снегом с крыши

Двое 11-летних детей выходили из здания музыкальной школы в селе Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, когда с крыши на них упал пласт снега, сообщает Ura.ru. Пострадавшим вызвали скорую помощь, которая доставила их в больницу.

У школьников диагностировали сотрясение мозга. Следствие проводит проверку случившегося.