Под Тверью пассажирский поезд сошел с рельсов

Колесная пара локомотива пассажирского поезда Санкт-Петербург – Белгород сошла с рельсов в Тверской области, пишет "Газета.ru". В результате инцидента никто не пострадал.
Железнодорожное полотно повреждений не получило. Поезда не задерживаются и следуют по второму пути. Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.
Артистка рассказала о ругани вдрызг и битвах насмерть
Ролик стремительно набирает просмотры
Артистке потребовалась помощь
Интернет-пользователи пристыдили поющую ведущую