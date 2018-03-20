Водитель-наркоман убил 21-летнюю россиянку

В Башкирии 25-летний водитель KIA RIO задавил 21-летнюю девушку. Трагедия произошла еще в сентябре минувшего года, сообщает ToDay News Ufa.
Как установили правоохранители, автомобиль проехал на красный свет, в это время девушка переходила дорогу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Анализ выявил в крови водителя наркотическое вещество. Возбуждено уголовное дело.
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