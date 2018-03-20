В Прикамье лисица ограбила рыбака
Поначалу животное не проявляло агрессии и позволяло снимать происходящее на камеру, но потом лиса вдруг показала зубы и зарычала. "Поймана на реке – таскала у рыбаков рыбку. Привез в бар, накормил шашлыком, отправил в лес", – подписал видеозапись автор.
По словам мужчины, он поехал на зимнюю рыбалку на Каму. Улов складывал в специальную сумку-кофр, установленную на снегоходе.
"Потом увидел, что кофр шевелится, а ветра вроде нет, – рассказал рыбак. – Подхожу и вижу, что в сумке сидит лиса и ест рыбу. Я крышкой закрыл кофр, поднялся на горнолыжную базу. Крышку открыл, а она не вылазит – сидит и ест. Я сходил до бара, взял шашлык и начал ее кормить мясом".
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