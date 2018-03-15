Под Москвой застрявший таксист провел ночь в сугробе

В микрорайоне Серебрянка в Пушкино таксист застрял в сугробе, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидца. Водитель не смог самостоятельно освободиться из снежного плена, поэтому ему пришлось заночевать в автомобиле.
"Я, конечно, хотел попробовать его вытащить на своей машине, но побоялся тоже там остаться", – рассказал свидетель. На помощь прибыла специальная техника.
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