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Последствия взрыва в жилом доме в Краснодаре попали на видео

Кадр youtube.com
На верхнем этаже пятиэтажного дома а Славянской улице в Краснодаре произошел взрыв, обрушивший часть здания – кровлю и три балкона. В результате пострадали пять человек, среди них двое детей.
прочитано 818 раз

Последствия взрыва и обрушения части здания в Краснодаре попали на видео. Запись опубликовал портал Life.ru. Сообщается, что виновником ЧП стал житель одной из квартир, передает телеграм-канал 112. Мужчина регулярно злоупотреблял спиртным и, по всей видимости, не закрыл газ, что и привело к хлопку.

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 12:22

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