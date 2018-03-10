Пьяный водитель сбил девушку в наушниках

В городе Кушва в свердловской области автомобиль Volkswagen Passat насмерть сбил 18-летнюю девушку, передает "Московский комсомолец". Сообщается. что водитель превысил скорость и не справился с управлением. Вдобавок ко всему, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД. Тем не менее, водитель сигналил девушке, однако она была в наушниках и его не слышала. По факту произошедшего проводится проверка.