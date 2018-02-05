Устроившую истерику на мойке женщину окатили струей воды
Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах с камер наблюдения видно, как блондинка пытается что-то втолковать своему спутнику, который моет машину. Мужчина молча выслушивает все высказывания девушки, но в один момент не выдерживает, и направляет на нее струю воды, которая окатывает спорщицу с головы до ног.
Как сообщает телеканал 360, претензии девушки могли быть связаны с тем, что мужчина неправильно наносит на автомобиль пену. Мнения пользователей Сети, посмотревших ролик, разделились. Некоторые считают, что мужчина прав, и его спутнице досталось по заслугам, другие же уверены, что такое поведение не красит представителя сильного пола.
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