Забивший бывшую жену до смерти таксист погиб в ДТП при попытке побега

Житель поселка Молодежный Наро-Фоминского района Подмосковья убил экс-супругу в присутствии несовершеннолетней дочери. Девочка сама обратилась к правоохранителям.

По данным следствия, 11 февраля в дежурную часть полиции обратилась 14-летняя девочка. Она рассказала, что отец сильно избил на ее глазах маму, и та потеряла сознание.

Выехавшие на место стражи порядка обнаружили в квартире женщину, лежащую на кухне, с множественными проникающими ножевыми ранами и ушибами по всему телу, сообщается на сайте Следственного отдела по городу Наро-Фоминску СКР России по Московской области.

Предварительно установлено, что между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес бывшей жене разводным ключом и кухонным ножом множественные ранения, от которых она скончалась на месте. После содеянного работающий таксистом житель поселка скрылся, передает "Московский Комсомолец".

Вечером того же дня в Калужской области мужчина на личном автомобиле выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате аварии подозреваемый скончался. Рядом полицейские нашли и орудия преступления: разводной ключ и кухонный нож. В рамках возбужденного уголовного дела назначено проведение ряда экспертиз.

Преступления на бытовой почве в России случаются довольно часто. Как писали Dni.Ru, в октябре 2017 года в Архангельске суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который был признан виновным в систематическом избиении жены и семилетнего пасынка.

Мужчина не только истязал членов семьи, но и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался убить сына супруги от первого брака. Дебошир приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и три месяца.