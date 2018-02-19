Под Москвой две женщины сгорели в бане

В Балашихинском районе Московской области случился пожар. Возгорание возникло в бане недалеко от частного жилого дома.
В результате происшествия погибли две женщины. По предварительным данным, они распивали спиртные напитки и использовали газовый баллон для обогрева. По факту ЧП проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
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