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Под Москвой электричка насмерть сбила ребенка

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В городском округе Ступино в районе станции Михнево Павелецкого направления Московской железной дороги пригородный электропоезд сообщением Москва – Кашира насмерть сбил несовершеннолетнего, передает сетевое издание m24.ru. Сообщается, что он переходил пути в неустановленном месте.

19 февраля 2018, 07:38

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