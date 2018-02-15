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В Подмосковье после дуэли поймали стрелка

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В подмосковном Сергиевом Посаде полицейские задержали мужчину 1975 года рождения. По предварительным данным, он был участником перестрелки и ранил местного жителя.

Очевидцы сообщают, что дуэль произошла на Озерной улице. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает телеканал "360". По факту нападения проводится проверка.

Автор: Евгений Мышко15 февраля 2018, 15:35

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