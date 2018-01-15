Житель Подмосковья убил жену во время застолья в старый Новый год

В квартире одного из домов в подмосковном Ногинске было обнаружено тело 38-летней женщины с телесными повреждениями, передает "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, убийство совершил муж жертвы. Сообщается, что он до смерти забил свою супругу во время праздничного застолья в старый Новый год. Подозреваемый был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.