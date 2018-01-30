Пенсионер убил и сжег 20-летнюю жену

Княжпогостский районный суд Республики Коми вынес приговор в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей 20-летней жены, передает EG.Ru. Расследование дела началось еще в ноябре 2016 года, когда жители небольшого села Усть-Вымь нашли в одной из канав на территории населенного пункта человеческий череп. Экспертиза позволила опознать жертву – ей оказалась 20-летняя жительница Княжпогостского района.

По подозрению в совершении преступления был задержан ее пожилой муж. Выяснилось, что мужчина задушил супругу во время ссоры. Желая скрыть следы убийства, он вывез тело несчастной в соседний район, сбросил останки в придорожную канаву и поджег, предварительно облив горючей жидкостью. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.