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Регионы

При пожаре в Астрахани погибли дети

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В одном из многоквартирных домов на Казанской улице в Астрахани произошел пожар, передает Life.ru. Сообщается о трех погибших, в том числе двух детях, и двух пострадавших. По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов. На мечте работали десять единиц техники и 26 человек.

11 февраля 2018, 09:57

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