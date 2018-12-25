Волгоградец 10 лет хранил в погребе трупы двух собутыльников

Безработный под Волгоградом убил двух своих собутыльников и закопал их тела в погребе дома. Мужчине удавалось скрывать преступление почти 10 лет, сообщает портал novostivolgograda.ru.
Останки тел обнаружили новые собственники дома после покупки. Следствие выяснило, что у мужчины был сообщник. Оба преступления были совершены во время распития спиртного. Теперь обвиняемые предстанут перед судом.
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