Директор оздоровительного лагеря устроил для детей карцер

Бывшего директора оздоровительного лагеря в Ивановской области задержали за истязание детей и лишение их свободы, передает EG.ru. Как установили следователи, руководство учреждения организовало своеобразный карцер для воспитанников. Несчастных держали под замком на протяжении нескольких дней в комнате без окон, выпуская только для приема пищи и похода в туалет.

От такой "воспитательной меры" пострадали восемь детей в возрасте от девяти до 13 лет. Один из воспитанников рассказал, что трижды попадал в карцер и в сумме провел там около недели за одну смену.