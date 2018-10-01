В Ростове пьяный пассажир с ножом ограбил таксиста

Таксист в Ростове-на-Дону довез пьяного пассажира до места назначения, где тот не просто отказался платить, но достал нож и стал угрожать водителю. Потерпевший, лишившись сумки с деньгами, выбежал из машины и попросил помощи у охранника складских помещений. Тот вызвал полицию. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступника. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее был судим за кражи и угон, передает портал rostovgazeta.ru. Похищенные вещи вернули владельцу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.