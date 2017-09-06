Минздрав вычислил самый пьющий регион России

Глава Министерства здравоохранения России, Вероника Скворцова заявила, что уровень алкоголизации на Дальнем Востоке вдвое превышает показатель по стране. Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме.

Министр отметила, что положительная динамика отмечается по всей стране, но регионы Дальнего Востока и Чукотки вызывают у нее сильную обеспокоенность. Уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов по стране в целом составляет 60 на 100 тысяч, а вот средний показатель по Дальневосточному округу – больше 120, по Чукотке 330 на 100 тысяч. Министр подчеркнула, что это провоцирует еще и рост сердечно сосудистых заболеваний. "70% в возрасте до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя в крови", – приводит ее слова ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона россиян ежегодно, из них 30% мужчин и 15% женщин. Ведомство подчеркивает развивающийся молодежный алкоголизм. Ежедневно или через день пьют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек.

В настоящее время в рамках проводимой государством политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года запрещена розничная торговля алкогольной продукции в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и в организациях культуры. Число алкоголиков, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с 2009 года сократилось на 11 процентов. На 28 процентов стало меньше больных, находящихся на первичном учете в диспансерах. Отметим, что в этой статистике не учитываются люди, умершие от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных спиртным.