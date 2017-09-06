Минздрав вычислил самый пьющий регион России
Министр отметила, что положительная динамика отмечается по всей стране, но регионы Дальнего Востока и Чукотки вызывают у нее сильную обеспокоенность. Уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов по стране в целом составляет 60 на 100 тысяч, а вот средний показатель по Дальневосточному округу – больше 120, по Чукотке 330 на 100 тысяч. Министр подчеркнула, что это провоцирует еще и рост сердечно сосудистых заболеваний. "70% в возрасте до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя в крови", – приводит ее слова ТАСС.
По данным Роспотребнадзора, злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона россиян ежегодно, из них 30% мужчин и 15% женщин. Ведомство подчеркивает развивающийся молодежный алкоголизм. Ежедневно или через день пьют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек.
В настоящее время в рамках проводимой государством политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года запрещена розничная торговля алкогольной продукции в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и в организациях культуры. Число алкоголиков, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с 2009 года сократилось на 11 процентов. На 28 процентов стало меньше больных, находящихся на первичном учете в диспансерах. Отметим, что в этой статистике не учитываются люди, умершие от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных спиртным.
Поклонники "Дома-2" выбирают самую сексуальную ведущую
Откровенное интервью участницы Comedy Woman
Жена Караченцова готовилась к смерти актера
Артистка дала откровенное интервью