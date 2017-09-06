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Регионы

Минздрав вычислил самый пьющий регион России

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Глава Министерства здравоохранения России, Вероника Скворцова заявила, что уровень алкоголизации на Дальнем Востоке вдвое превышает показатель по стране. Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме.
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Министр отметила, что положительная динамика отмечается по всей стране, но регионы Дальнего Востока и Чукотки вызывают у нее сильную обеспокоенность.  Уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов по стране в целом составляет 60 на 100 тысяч, а вот средний показатель по Дальневосточному округу – больше 120, по Чукотке 330 на 100 тысяч.  Министр подчеркнула, что это провоцирует еще и рост сердечно сосудистых заболеваний. "70% в возрасте до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя в крови", – приводит ее слова ТАСС.  

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По данным Роспотребнадзора, злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона россиян ежегодно, из них 30% мужчин и 15% женщин. Ведомство подчеркивает развивающийся молодежный алкоголизм. Ежедневно или через день пьют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек.

В настоящее время в рамках проводимой государством политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года запрещена розничная торговля алкогольной продукции в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и в организациях культуры. Число алкоголиков, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с 2009 года сократилось на 11 процентов. На 28 процентов стало меньше больных, находящихся на первичном учете в диспансерах. Отметим, что в этой статистике не учитываются люди, умершие от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных спиртным.

Автор: Михаил Войцеховский6 сентября 2017, 10:34

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