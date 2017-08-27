Теплоход с пассажирами сел на мель под Ярославлем

Теплоход, на борту которого находятся 130 пассажиров и 50 членов экипажа, сел на мель в Ярославской области, передает телеграмм-канал Mash. Сообщается, что судно не получило никаких повреждений и ожидает идущий на подмогу буксир. Во время произошедшего никто не пострадал. Серьезного беспокойства у пассажиров теплохода произошедшее не вызывает.
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