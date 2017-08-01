В Томске поймали убийцу-головореза

Сотрудники правоохранительных органов Томска задержали подозреваемого в убийстве девушки, чью голову обнаружили накануне на берегу озера в Ботаническом саду города, передает ТАСС. Им оказался 29-летний местный житель, который ранее был судим за совершения преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Задержанный дал признательные показания.