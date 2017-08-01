Житель Новосибирска с топором напал на памятник Николаю II

В Новосибирске полиция задержала местного жителя 1985 года рождения, который топором пытался разбить памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, передает RT. "Пока он не пояснил причины своего поступка, однако в настоящее время в ходе проверки они выясняются", – рассказали в региональном управлении МВД. Ущерб, нанесенный памятнику, устанавливается.