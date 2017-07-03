В "Орленке" открылся Фестиваль визуальных искусств

В детском центре "Орленок" проходит XXI Всероссийский фестиваль визуальных искусств. На побережье Черного моря высадился десант звезд российского кино.

Всероссийский фестиваль визуальных искусств – одно из самых ярких и долгожданных событий детского лета. Праздник давно стал традиционным и в этом году празднует свой 21 день рождения. Директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус отметил одну из особенностей фестиваля – он всегда шагает в ногу со временем.

"Это очень важно именно с образовательной точки зрения, ведь творческим и одаренным детям, приезжающим в "Орленок", необходимо всегда быть на "гребне волны", разбираться в элитарном искусстве, не бояться перемен, тогда из них вырастут высокопрофессиональные специалисты, формирующие культурный код нашей страны", – сказал Джеус.

В программе фестиваля представлено несколько номинаций: "Режиссеры 21 века", "Анимация", "Телевидение", "Фотокросс" и "Кинематограф". Оценивать работы будут самые активные и творческие орлята, прошедшие специальный отбор в детское жюри. Возглавят жюри Александр Кузнецов, Вадим Жук, Марина Курчевская, Екатерина Уфимцева, Сергей Варновский, Дмитрий Шаракоис, Тимофей Трефилов и Надежда Майданская.

Одним из главных событий фестиваля станет выставка "Волшебный гардероб" Киностудии имени Горького. На экспозиции будут представлены раритетные костюмы из известных сказочных фильмов: "Морозко", "Варвара-краса, длинная коса", "Конек-горбунок" и других.

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Кроме того, для орлят будут проведены мастер-классы и творческие встречи с деятелями искусства. Своим мастерством поделятся кинорежиссер Наталья Бондарчук, актриса и кино Мария Порошина, художник и продюсер театра и кино Павел Каплевич, певица Любаша, музыкант и телеведущий Сергей Шустицкий.

Президент фестиваля – художественный руководитель журнала "Ералаш" Борис Грачевский, попечительский совет возглавляет депутат Госдумы, народный артист России, кинорежиссер Станислав Говорухин. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства образования России.



