Сын погиб в попытке спасти родителей из выгребной ямы

В Казани на территории одного из домохозяйств в выгребной яме были обнаружены трупы трех человек. По факту происшествия проводится проверка.

Следователям удалось установить картину трагедии. Как оказалось, хозяин дома занимался прочисткой засорившегося стока выгребной ямы и ему неожиданно стало плохо: по все видимости, он отравился метаном и потерял сознание.

На помощь пострадавшему бросились его жена и сын, но они также попали под воздействие газа и рухнули без чувств. В результате все трое скончались.

Тела извлекли из ямы прибывшие на место трагедии спасатели. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Напомним, недавно в Челябинской области в выгребной яме было обнаружено тело ребенка. Выяснилось, что малыш родился мертвым, и мать решила таким образом избавиться от тела.

Расследованием происшествия занимались в региональном управлении Следственного комитета. Проведение проверки контролировали в руководстве ведомства.