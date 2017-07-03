Сын погиб в попытке спасти родителей из выгребной ямы
Следователям удалось установить картину трагедии. Как оказалось, хозяин дома занимался прочисткой засорившегося стока выгребной ямы и ему неожиданно стало плохо: по все видимости, он отравился метаном и потерял сознание.
На помощь пострадавшему бросились его жена и сын, но они также попали под воздействие газа и рухнули без чувств. В результате все трое скончались.
Тела извлекли из ямы прибывшие на место трагедии спасатели. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Напомним, недавно в Челябинской области в выгребной яме было обнаружено тело ребенка. Выяснилось, что малыш родился мертвым, и мать решила таким образом избавиться от тела.
Расследованием происшествия занимались в региональном управлении Следственного комитета. Проведение проверки контролировали в руководстве ведомства.
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