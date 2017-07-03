В Подмосковье следователь на Porsche сбил пенсионерку и скрылся

В подмосковной деревне Поливаново Porsche Cayenne сбил 79-летнюю женщину, которая шла по обочине. Установлено, что за рулем автомобиля находился следователь УМВД по городу Подольску, передает РИА Новости.

После ДТП мужчина скрылся в неизвестном направлении. В отношении него проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен. Пострадавшая находится в больнице.