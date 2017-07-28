В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев

В Республике Коми прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту данных, появившихся в местных СМИ. В опубликованных материалах говорится, что воспитанники Пажгинской школы-интерната были задействованы в уборке борщевика, передает Flashnord. Дети работали без спецодежды, в результате чего их кожа покрылась язвами и ожогами.

Следователям предстоит разобраться в этой истории. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения.