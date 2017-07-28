Житель Подмосковья обезглавил собутыльника кухонным ножом

Согласно версии следствия, при совместном распитии алкоголя в одной из квартир на улице Восстания в городе Егорьевске Московской области повздорили два приятеля. Один из них взял кухонный нож и нанес другому множественные раны груди и живота, после чего отделил голову от тела.

Труп был обнаружен 27 июля. Позже правоохранители установили причастность к преступлению 32-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.