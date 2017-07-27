Около кораблей ВМФ в Петербурге засекли неизвестный вертолет

В Санкт-Петербурге на Неве засекли неопознанный вертолет. Винтокрылая машина пролетела в непосредственной близости от кораблей Военно-морского флота России.

Экипаж подлодки смог разглядеть лицо пилота, совершившего опасный маневр между Благовещенским и Дворцовым мостами, передает "Газета.ru". По факту происшествия проводится проверка.