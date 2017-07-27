Свадьба внука Пугачевой Интервью Главные события Москвы Эксклюзив Дом-2

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Около кораблей ВМФ в Петербурге засекли неизвестный вертолет

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В Санкт-Петербурге на Неве засекли неопознанный вертолет. Винтокрылая машина пролетела в непосредственной близости от кораблей Военно-морского флота России.

Экипаж подлодки смог разглядеть лицо пилота, совершившего опасный маневр между Благовещенским и Дворцовым мостами, передает "Газета.ru". По факту происшествия проводится проверка.

Автор: Евгений Мышко27 июля 2017, 20:52

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