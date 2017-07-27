В Саратове леопард напал на пятилетнюю девочку

В контактном зоопарке, расположенном в торговом комплексе "Манеж" на проспекте Кирова в Саратове, леопард искусал пятилетнюю девочку, передает сайт НТВ.Ru. Ребенок находится в 3-й клинической больнице в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.
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